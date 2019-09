Handy-App hilft Schwammerl-Suchern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Sebastian Hörbarth aus Linz hat die Handy-App

„ Pilze 123 App“ erfunden.

Die Handy-App zeigt mehrere 100 öffentliche

Plätze an, wo man Schwammerl finden kann.

Mit der Handy-App kann man auch

3 700 Schwammerl-Arten bestimmen.

Insgesamt gibt es in der Natur ungefähr

4 000 Schwammerl-Arten.

Um die Art von einem Schwammerl zu bestimmen,

muss man in der Handy-App nur die

Schwammerl-Art fotografieren.

Dabei werden auch Infos über

die Schwammerl-Art angezeigt.

Es wird auch angezeigt,

ob das Schwammerl giftig ist.

Schwammerl-Altar

Auch ein Pfarrer aus Niederösterreich

interessiert sich sehr für Schwammerl.

Ein 71-jähriger Pfarrer aus Niederösterreich zeigt

am 29. September seinen Schwammerl-Altar.

Beim Schwammerl-Altar werden Schwammerl ausgestellt.

In der Pfarre Zell kann man dann die 80 verschiedenen

Schwammerl-Arten besichtigen.