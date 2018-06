Gute Nachrichten, Gewalt an Schulen wird weniger

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die österreichische Regierung ging davon aus,

dass die Gewalt unter Schülern an Österreichs

Schulen in den letzten Jahren mehr geworden ist.

Jetzt hat sich der Verein

„Neustart“ das genauer angeschaut.

Der Verein „Neustart“ arbeitet mit Menschen, die im

Gefängnis waren und hilft ihnen, wieder in ein

normales Leben, ohne Kriminalität zu finden.

Dabei kam heraus, dass die Zahl der Gewalt-Taten

an Schulen weniger geworden ist.

Der Chef vom Verein „Neustart“ in Salzburg

heißt Johannes Bernegger.

Bernegger haltet nichts davon,

Täter öffentlich zu bestrafen.

Er meint, dadurch werden die Probleme nur größer.

Er möchte, dass der Verein „Neustart",

in Zusammenarbeit mit den Schulen dabei hilft,

Gewalt und Mobbing an österreichischen Schulen zu bekämpfen.

Mobbing bedeutet, dass jemand

über längere Zeit gezielt ausgegrenzt wird.

Er ist auch der Meinung, dass es sehr hilfreich ist,

wenn Sozialarbeiter in Schulen arbeiten,

um Mobbing oder Gewalt zu verhindern.