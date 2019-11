Gustav Peichl ist mit 91 Jahren gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Gustav Peichl starb am 17. November,

im Alter von 91 Jahren.

Gustav Peichl war ein Architekt und

Zeichner aus Wien.

Ein Architekt entwirft und plant Gebäude.

Er starb in seinem Haus, im 19. Wiener Bezirk.

Gustav Peichl wurde am

18. März 1928 in Wien geboren.

Peichl besuchte die

„Akademie der bildenden Künste“, in Wien.

Schon währenddessen zeichnete

er politische Karikaturen.

Eine Karikatur ist ein Bild, das

einen Menschen oder eine bestimmte Situation

auf übertriebene und lustige Weise darstellt.

Diese Karikaturen wurden in Zeitungen,

wie zum Beispiel dem „KURIER“, der „Presse“

oder auch in deutschen Zeitungen,

wie zum Beispiel der

„ Süddeutschen Zeitung“ veröffentlicht.

Im Jahr 1995 begann Gustav Peichl

als Architekt zu arbeiten.

Seine bekanntesten Bauprojekte sind die

„ORF-Landesstudios“,

die „Neue Messe Wien“ oder auch die

„ Bundeskunsthalle“ in der deutschen Stadt Bonn.