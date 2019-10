Großeltern betreuen oft ihre Enkelkinder

Link zum Original-KURIER-Artikel



In vielen Familien kümmern sich

die Großeltern sehr viel um ihre Enkelkinder.

Vor allem wenn die Eltern arbeiten,

übernehmen die Großeltern

oft die Betreuung der Kinder.

Die Großeltern holen ihre Enkelkinder

vom Kindergarten oder von der Schule ab.

Danach begleiten sie die Enkelkinder zum

Fußballtraining oder in die Musikschule.

Auch bei der Hausübung helfen

die Großeltern den Enkelkindern.

Viele Kinder schlafen am Wochenende

bei ihren Großeltern.

Besonders in den Sommerferien

passen viele Großeltern auf Ihre Enkelkinder auf.



Viele Eltern könnten sich es gar nicht leisten,

ihre Kinder wo anders betreuen zu lassen.

Nachmittags-Betreuungen, zum Beispiel

in der Schule, kosten immer Geld.

Experten haben sich ausgerechnet,

wieviel Geld den Großeltern für die Betreuung

von ihren Enkelkindern zustehen würde.

Dafür haben sie sich nach den üblichen Preisen

für Kinderbetreuung gerichtet.

Laut der Berechnung von den Experten

würden fleißige Großeltern auf ein Gehalt

von ungefähr 2700 Euro im Monat kommen.



Zum Glück machen Großeltern das alles

aber nicht für Geld, sondern aus Liebe

zu ihren Kindern und zu ihren Enkelkindern.

Untersuchungen zeigen außerdem,

dass es die Großeltern selbst jung hält,

wenn sie viel Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen.