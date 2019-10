Griechenland, Zypern und Bulgarien fordern: Gerechte Verteilung von Flüchtlingen

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Griechenland, Zypern und Bulgarien

kommen wieder mehr Flüchtlinge aus Syrien an.

Die 3 Länder sind EU-Mitglieder.

Vor allem in Griechenland und Zypern

ist die Lage schlecht.

In Zypern gab es besonders viele Asylanträge.

Im Moment kommen viele Flüchtlinge über

die östliche Mittelmeer-Route in die EU.

Die östliche Mittelmeer-Route führt von Syrien

über das Mittelmeer in die Türkei

und nach Griechenland.

Dieser Weg in die EU wird zu wenig beachtet

und kontrolliert, sagen die 3 Länder.

Wegen dem Bürgerkrieg in Syrien kommen

immer wieder Flüchtlinge nach Europa.



Griechenland, Zypern und Bulgarien

fordern von der EU, dass die Flüchtlinge

gerechter auf alle EU-Länder verteilt werden.

Sie fordern auch mehr Geld von der EU.

Am 8.Oktober findet ein Treffen

von den Innenministern der EU-Länder statt.

Innenminister sind für die Sicherheit von

ihrem Land Zuständig.

Bei diesem Treffen stellen die 3 Länder

ihre Forderungen an die restlichen EU-Länder.