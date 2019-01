Gewalt in den Schulen in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Wien gab es im letzten Schuljahr

138 Anzeigen, wegen körperlicher Gewalt

in den Neuen Mittelschulen.

Körperliche Gewalt wird häufiger angezeigt,

als andere Formen der Gewalt.

In den Neuen Mittelschulen kommt

körperliche Gewalt öfter vor,

als in anderen Schul-Typen.

Im Gymnasium wird häufiger versucht,

Probleme mit Worten zu lösen.

In anderen Schul-Typen

gibt es aber auch Gewalt,

wie zum Beispiel Mobbing.

Mobbing ist, wenn jemand andauernd

belästigt, beschimpft oder geärgert wird.

Das ist zwar keine körperliche Gewalt,

kann für Betroffene aber genauso schlimm sein.

Trotzdem wird Mobbing seltener angezeigt,

als körperliche Gewalt.

Wenn Gewalt verhindert werden soll,

muss die Schulgemeinschaft zusammenhalten.

Außerdem kann es helfen,

wenn Schulen Regeln festlegen,

um Gewalt zu verhindern.