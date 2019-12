Gesunde Ernährung ist wichtig für Kinder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kinder in Österreich leben immer ungesünder.

Das zeigt eine Untersuchung.

Um etwas dagegen zu tun,

sollten Eltern und Schulen auf gesundes Essen achten.

Die Eltern sind wichtige Vorbilder für die Kinder.

Wenn sie sich ungesund ernähren,

dann wirkt sich das auch auf ihre Kinder aus.

Schon in der Kindheit entstehen die Vorlieben beim Essen.

Wer in der Kindheit ständig Süßes ist,

gewöhnt sich daran und möchte immer mehr davon essen.

Daher sollten Eltern darauf achten,

dass Kinder sich gesund ernähren.

Eltern sollten auch auf eine gesunde Jause achten.

Eine gesunde Jause besteht zum Beispiel

aus einem Vollkorn-Weckerl mit Frischkäse und Gemüse.

Auch die Getränke sollten gesund sein.

Gesunde Getränke sind zum Beispiel

Wasser oder ungesüßte Tees.

Aber auch Bewegung ist wichtig.

Kinder sollten sich eine Stunde am Tag bewegen.

Eltern sollten den Kindern jede Art von Bewegung erlauben.

Wenn Mädchen Fußball spielen wollen,

dann sollen sie das tun dürfen.

Auch Schulen sollten darauf achten,

dass in der Kantine gesundes Essen angeboten wird.

In vielen Schulen gibt es schon Unterricht

zum Thema Gesundheit und Ernährung.