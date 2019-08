Freundschaften unter ungleichen Tierarten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn Tiere ein gemeinsames Zuhause haben,

freunden sie sich eher an als in der Natur.

Das liegt daran, dass Haustiere in freundlicher

Umgebung aufwachsen und daher

mehr Gefühl für ihre Umgebung haben.

Haustiere zeigen Gefühle und

schätzen die Nähe zu anderen Tieren,

vor allem aber gegenüber jungen Tieren.

Daher sollten die unterschiedlichen Tierarten

möglichst früh zusammengebracht werden.

Die Tiere lernen dann ganz natürlich,

die Sprache von den anderen Tieren zu verstehen.



Manchmal entstehen so echte

Freundschaften zwischen den Tieren.

Vor allem Hunde und Vögel verstehen sich gut.

Trotzdem sollte man aufpassen,

wenn unterschiedliche Tierarten

zusammenleben sollen.

Eine Katze kann zum Beispiel

einen Vogel schwer verletzen.

Außerdem sollte man aufpassen,

ob die Größe und das Gewicht

von den Tieren zusammenpassen,

damit keine Unfälle passieren können.