Frau zieht Beatmungs-Schlauch von ihrem Lebens-Gefährten

Anfang April hat eine 52-jährige Frau

ihren 70-jährigen Partner

im Allgemeinen Krankenhaus in Wien besucht.

Sie hat von den Ärzten erfahren,

dass ihr Partner bald sterben wird,

weil er sich von einer Nieren-Verpflanzung

nicht mehr erholt hat.

Solche Verpflanzungen nennt man auch Transplantationen.

Die 52-jährige Frau kam zu ihrem Partner ins Krankenhaus,

um sich allein von ihm zu verabschieden.

Später fiel den Ärzten auf,

dass die Beatmungs-Schläuche für die

Sauerstoff-Versorgung von dem Mann gezogen waren.

Da war die 52-jährige Frau schon nicht mehr im Krankenhaus.

Die Polizei nahm die Frau fest.

Bei der Festnahme war sie betrunken.

Ob sie bei der Tat im Krankenhaus schon betrunken war, ist unklar.



Unterschiedliche Sterbehilfe-Gesetze in den EU-Ländern

Sterbehilfe bedeutet, dass man bei einer sehr alten,

oder unheilbar kranken Person,

den Tod einleitet oder das Sterben beschleunigt.



In folgenden Ländern ist Sterbehilfe erlaubt:

· In Belgien

· Luxemburg und

· den Niederlanden

In Polen ist Sterbehilfe verboten.

Wenn man in Österreich jemanden aktiv dabei hilft,

zu sterben, ist das illegal.

Wenn jemand tötet, weil es der kranke oder alte Mensch

von ihm verlangt, dann ist das „Tötung auf Verlangen“.

Dafür gibt es ein eigenes Gesetz.

Die Strafe dafür beträgt 6 Monate bis 5 Jahre Haft.

Eine Person sterben zu lassen, ist in Österreich erlaubt.

Damit ist gemeint, dass man einer Person Medikamente gibt,

damit sie weniger Schmerzen während dem Sterben hat.

In Deutschland und in der Schweiz ist es,

wie auch in Österreich, verboten,

dass eine Person einer anderen Person aktiv beim Sterben hilft.

Deutschland und die Schweiz haben aber Auflagen

für die Hilfe beim Selbstmord beschlossen.

Das bedeutet, dass demjenigen Medikamente zur Verfügung

gestellt werden, mit denen er sein Leben beenden kann.

Einnehmen muss derjenige die Medikamente aber selbst.

Die Selbstmord-Helfer dürfen das nicht machen,

um damit Geld zu verdienen.