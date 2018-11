Franzose will den Atlantik in einer Tonne überqueren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Franzose Jean-Jacques Savin

will in einer Tonne den Atlantik überqueren.

Savin ist 71 Jahre alt.

Er will mit dieser Tonne nach Amerika kommen.

An der französischen Westküste

stellte er sein selbst gebautes Wasserfahrzeug vor.

Die Tonne wiegt 450 Kilogramm.

Im Inneren der Tonne gibt es eine Schlafecke,

eine kleine Küche und einen kleinen Tisch.

Durch eine runde Glasscheibe im Boden

kann er sich jederzeit Fische anschauen.

Er will sich nur von der Strömung

und dem Wind treiben lassen.

Am 20. Dezember will Savin

mit seinem Wasserfahrzeug

von den Kanarischen Inseln losfahren.

Bei der Fahrt mit der Tonne will er sich frei fühlen

und die Meerestiere bewundern.

Der Abenteurer macht das aber auch

aus wissenschaftlichen Gründen.

Mit einem Messgerät

wird er Daten für Forscher sammeln.

Außerdem will er selbst herausfinden, wie es ist,

längere Zeit einsam in einem kleinen Raum zu sein.

Savin denkt, dass er 3 Monate braucht,

bis er in Amerika ist.

Zu dem Abenteuer ist er durch

ein Buch von Alain Bombard gekommen.

Alain Bombard überquerte den Atlantik

mit einem aufblasbaren Paddelboot.

Bombard ernährte sich bei der Reise

nur von Fischen und Meerestieren.