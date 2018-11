Franzose will Atlantik in Tonne überqueren

Ein französischer Abenteurer will in einer Art Tonne den Atlantik überqueren. Der 71-jährige Jean-Jacques Savin plant, um den 20. Dezember herum von den Kanarischen Inseln aus Richtung Amerika zu starten.

In einer Werfthalle in Ares nahe Arcachon an der französischen Westküste stellte er der Nachrichtenagentur AFP sein speziell angefertigtes Wasserfahrzeug vor. Nur die Strömung und der Wind sollen ihn an sein Ziel bringen.