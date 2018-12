Frankreichs Präsident Macron gibt nach starken Protesten der „Gelbwesten“ nach

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Frankreich gab es

seit 17. November heftige Proteste.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Proteste können verschiedene Formen haben.

Wenn ein einzelner seine Meinung sagt,

kann das genauso ein Protest sein,

wie wenn 1000 Menschen gleichzeitig

auf der Straße protestieren.

Die Menschen haben protestiert,

weil sie höhere Löhne wollen

und weniger Steuern zahlen wollten.

Auch gegen teurere Preise für Benzin

und Treibstoff haben die Gelbwesten protestiert.

Emmanuel Macron ist der Präsident von Frankreich.

Macron gab am 10. Dezember in einer Rede bekannt,

dass nun doch keine Steuern erhöht werden.

Manche Steuern sollen sogar gesenkt werden.

Er sagte auch, dass er den Mindest-Lohn um

100 Euro im Monat erhöhen will.

Wenn man arbeiten geht, bekommt dafür Geld.

Dieses Geld nennt man Lohn oder auch Gehalt.

In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich

oder in Österreich, bekommt man einen Mindest-Lohn.

Das bedeutet, wer arbeitet,

darf nicht weniger verdienen als diesen Lohn.

Ob die Proteste jetzt beendet werden, ist noch nicht bekannt.