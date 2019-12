Frankreich: Die Streiks gehen weiter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 5. Dezember wird in der französischen

Hauptstadt Paris gestreikt.

Bei einem Streik hören Menschen für

eine gewisse Zeit auf, ihre Arbeit zu machen.

Vor allem Mitarbeiter der öffentlichen

Verkehrsmittel streiken.

Dadurch fahren viel weniger

U-Bahnen und Züge.

Viele Menschen haben deshalb Probleme,

in die Arbeit zu kommen.



Die Menschen die streiken, zeigen so ihre Unzufriedenheit

über die geplante Pensionsreform.

Pension nennt man das Geld, dass man bekommt wenn man alt ist.

Eine Pension bekommt man,

ohne dass man dafür arbeiten gehen muss.

Die streikenden Menschen wollen

die Pensionsreform verhindern.

Mit einer Reform werden bestimmte Dinge

verändert oder neu geregelt.



Was ändert sich durch die Pensionsreform?

Durch die geplante Reform sollen die

Sonder-Pensionen für Bahnangestellte

abgeschafft werden.

Außerdem sollen die 42 Pensionsversicherungen

zu einer zusammengelegt werden.

Viele befürchten,

dass sich dadurch einiges verschlechtert

für Menschen,

die wenig Geld verdienen und für Arbeiter,

die eine schwere und körperlich

anstrengende Tätigkeit haben.

Durch die Reform soll außerdem

das Pensionsalter von 62 Jahren

auf 64 Jahren angehoben werden.