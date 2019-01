Flughafen Frankfurt: Jeder 3. Flug von Streik betroffen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. Jänner streiken die Sicherheits-Mitarbeiter

am Flughafen der deutschen Stadt Frankfurt.

Streiken bedeutet, dass Menschen vorübergehend aufhören,

ihre Arbeit zu machen, weil sie zum Beispiel

mit ihrem Gehalt oder ihren Arbeitszeiten unzufrieden sind.

Die Mitarbeiter in Frankfurt streiken deswegen, weil sie mehr Geld wollen.

Nach derzeitigem Plan wird ungefähr jeder 3. Flug ausfallen.

Insgesamt werden ungefähr 470 Flüge gestrichen.

Am 15. Jänner wird zwischen 2:00 und 20:00 Uhr gestreikt.

Auch an 7 weiteren Flughäfen in den deutschen Städten Hamburg,

Leipzig, Hannover, München, Bremen, Dresden, Erfurt

und Leipzig/Halle wird gestreikt.

Auch Flüge nach und von Österreich sind von dem Streik betroffen.

Peter Kleemann ist der Sprecher vom Flughafen Wien-Schwechat.

Kleemann sagte, dass es zu Einschränkungen im Flugverkehr

kommen wird.

Er rät betroffenen Fluggästen, die gebuchte Fluglinie anzurufen.

Vom Flughafen Wien fliegen die österreichische Fluglinie

„ Austrian Airlines“, die deutsche Fluglinie „ Lufthansa“ und

deutsche Fluglinie „ Eurowings“ nach Frankfurt und zu

7 weiteren Flughäfen in Deutschland.

Flüge von Flughäfen in den anderen Bundesländern

in Österreich sind auch von dem Streik betroffen.