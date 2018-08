Ehepaar befreite einen Hai, der sich in einem Seil verfangen hat

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Nähe von Hawaii entdeckte ein Ehepaar einen Hai,

der sich in einem Seil verfangen hat.

Hawaii ist eine nordamerikanische Insel-Gruppe

im pazifischen Ozean.

Kapua Kawelo und ihr Ehemann Joby Roher

sind beide Biologen und beschlossen

dem Hai zur Hilfe zu kommen.

Der Mann tauchte zum Hai hinunter

und schnitt mit einem Messer das Seil durch.

Nach einer dreiviertel Stunde war der Hai befreit.

Tierschutz-Organisationen warnen aber

nicht ausgebildete Taucher davor,

selbst Tiere zu retten,

die sich in Seilen oder Netzen

verfangenen haben.

Das Ehepaar würde in Zukunft trotzdem wieder so handeln.

Sie sagen, sie erkannten die Gefahr,

die sie auf sich genommen haben und es hat sich gelohnt.