Ehemaliger Boxer Mike Tyson kommt nach Wien

Der berühmte und frühere Boxer, Mike Tyson

kommt für ein Projekt nach Wien.

Dieses Projekt heißt, „Not in Gods Name“.

Auf deutsch heißt das „Nicht in Gottes Namen“.

In dem Projekt geht es darum, Junge Schüler

davor zu bewahren für eine Religion

kriminell zu werden.

Tyson hat den islamischen Glauben angenommen.

Der islamische Glauben wird von einigen

Terror-Organisationen benutzt, um damit junge,

neue Mitglieder für die Terror-Organisationen zu begeistern.

Terroristen versuchen mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen.

Terroristen reden neuen Anhängern ein,

dass es gut ist, für den Glauben und Gott zu töten.

Mike Tyson wird deswegen am 18. April

nach Wien, zur Neuen Mittelschule Kagran, kommen

und die Schüler dort aufklären.

Er möchte die Schüler beschützen, damit sie nicht

von Terroristen ausgenutzt werden können.

Und dazu möchte er die Schüler richtig aufklären.

Der Gründer von diesem Projekt, Alexander Karakas sagt,

dass die Aufklärung der Schüler wichtig ist,

bevor sie Kontakt zu Terroristen haben.

Karakas sagt auch, dass die Aufklärung mit

berühmten Vorbildern aus dem Kampfsport gut funktioniert.

Viele muslimische Jugendliche bewundern

die berühmten Menschen aus dem Kampfsport.

Mike Tyson wird bei seinem Besuch an der Schule

einen weißen Handschuh bekommen.

Der Handschuh steht für Respekt.

Dieser Handschuh wird von den Schülern bemalt.

Später am Abend wird Tyson in der Millennium City

aus seinem Leben erzählen.

Tyson wurde 1986 der jüngste

Schwergewichts-Weltmeister im Boxen.

Schwergewicht ist eine Gewichtsklasse in bestimmten

Sportarten, in der nur Kämpfer mit demselben

und ähnlichem Gewicht gegeneinander kämpfen.