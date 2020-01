Diese App kann Leben retten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 4 Jahren gibt es die Lebensretter-App in Wien.

Auch in Niederösterreich, dem Burgenland und Tirol

gibt es eine ähnliche App.

Die Lebensretter-App gibt es fürs Handy.

Die Leitstelle der Berufsrettung informiert die Ersthelfer

übers Handy über Notfälle in der Nähe.

Die App führt den Ersthelfer dann zum Betroffenen.

Bei dringenden Notfällen wird ein Notruf automatisch

an die Handys geschickt.

In der Lebensretter-App haben sich bereits über 7 300

Ersthelfer angemeldet.

Ein Großteil von den Ersthelfern sind Ärzte, Sanitäter,

Pflege-Personal oder Medizin-Studenten.

Um sich in der Lebensretter-App anmelden zu können,

gibt es eine Voraussetzung:

Man muss in den letzten 2 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs

von mindestens 16 Stunden gemacht haben.

Ein Rettungsdienst gibt den Ersthelfern dann eine

Einschulung und erklärt, wie die App funktioniert.

Im Jahr 2019 gab es über 1 000 Einsätze über die

Lebensretter-App in Österreich.

771 davon waren in Wien.