Lebensretter-App alarmiert seit vier Jahren: 7.300 Helfer registriert

Profis werden gerufen

Über 7.300 Ersthelfer sind in der Lebensretter-App bereits freigeschaltet. Formal kann jeder mitmachen, der einen Erste-Hilfe-Kurs von mindestens 16 Stunden in den vergangenen zwei Jahren absolviert hat und von einer Partnerorganisation, also einem Rettungsdienst, nach einer Einführung freigegeben wird.

Ein Großteil der Ersthelfer sind Ärzte, Sanitäter, Pflegepersonal oder Studenten der Meduni. Während es in Wien die eigene Lebensretter-App gibt, werden in Niederösterreich, dem Burgenland und Tirol Ersthelfer über die „Team Österreich Lebensretter“-App alarmiert. Weitere Bundesländer sollen folgen.

In Wien erfolgt die App-Alarmierung über die Leitstelle der Berufsrettung. Notrufe, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand vermuten lassen, werden innerhalb weniger Sekunden automatisch an jene Smartphones mit installierter App gesendet. Im Schnitt waren die Ersthelfer in drei Minuten und 59 Sekunden beim Patienten.