Die Stadt Wien will die medizinische Versorgung für Wien verbessern

In Wien gibt es zu wenige Ärzte.

Die Wartezeit in den Spitälern

und bei Fach-Ärzten ist lange.

Fach-Ärzte sind für ein bestimmten Bereich

in der Medizin zuständig.



Bis zum Jahr 2025 soll es in Wien

400 neue Ärzte geben.

Außerdem soll bis zum Jahr 2025,

36 Erstversorgungs-Zentren in Wien geben.

Momentan gibt es nur 3.

In einem Erstversorgungs-Zentrum

arbeiten verschiedene Ärzte.

Man kann dort zum Beispiel zum Hausarzt gehen.

Man kann dort aber auch mit einer Verletzung hin gehen,

zum Beispiel nach einem Sturz.

Erstversorgungs-Zentren haben

sehr lange Öffnungszeiten.

Die Stadt Wien möchte außerdem

mehr Zentren, in denen Kinder

und Jugendliche behandelt werden.

Für die Behandlung von Kindern und

Jungendlichen gibt es momentan viel zu wenige Plätze.



Viele von den Ärzten in Wien sind Wahl-Ärzte.

Für eine Behandlung vom Wahl-Arzt muss

man selbst bezahlen.

Das können sich viele Leute nicht leisten.

Bei den Fach-Ärzten gibt es

am meisten Wahl-Ärzte.