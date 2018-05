Die Post schickt Briefe bald in 3 Geschwindigkeiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab 1. Juli gibt es bei der Post

3 verschiedene Möglichkeiten,

einen Brief zu verschicken.

Man kann wählen, ob der Brief

am nächsten Tag verschickt werden soll,

ob in 2-3 Tagen oder erst in 4-5 Tagen.

Die schnellste Version wird 80 Cent kosten.

Die nächste Version wird 70 Cent kosten

und die langsamste Version wird 65 Cent kosten.

Bei der langsamsten Version für 65 Cent,

darf man den Brief bei einer Einzel-Zustellung

nicht mehr in die gelben Briefkästen werfen.

Man muss den Brief zur Post bringen,

damit er weiter geschickt wird.

Auch Briefmarken wird es bei der günstigsten

Version nicht mehr geben.

Für Pakete gelten dann

dieselben Lieferzeiten, wie bei den Briefen.

Wenn ein Paket bereits am nächsten Tag

verschickt werden soll,

kostet es in Zukunft 4 Euro und 20 Cent.

Wenn es langsamer sein darf,

wird die Auslieferung weiterhin 4 Euro kosten.

Die Post begründet die neuen Lieferversionen damit,

dass immer weniger Menschen Briefe verschicken.