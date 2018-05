Post sendet Briefe ab Juli in drei Geschwindigkeiten

Briefe und Pakete sind bei der Österreichischen Post ab 1. Juli mit drei Geschwindigkeiten unterwegs. Kostete der Standardbrief bisher 68 Cent und wurde am nächsten Tag zugestellt, sind es nun 80 Cent. Diese Variante nennt sich „Prio“-Tarif. Hat der Versender zwei bis drei Tage Zeit, zahlt er für den „Eco“-Tarif 70 Cent. Reichen vier bis fünf Tage, bietet sich der „Eco Business“-Tarif um 65 Cent an. Teurer wird auch der eingeschriebene Brief, er kostet künftig 2,30 Euro statt 2,20 Euro.

Die neuen Zeitspannen für die Zustellung gelten auch für die Packerl-Tarife. Das Medium-Paket mit Zustellung am nächsten Tag kostet 4,20 statt 4,00 Euro, dürfen es zwei bis drei Tage zur Auslieferung sein, so sind es weiterhin 4,00 Euro.

Noch ein Novum: Der „Eco“-Brief kann bei der Einzelzustellung nicht mehr in den Briefkasten geworfen werden, er muss in der Filiale abgegeben werden. Briefmarken gibt es dafür keine, das Kuvert ist vorfrankiert und wird in den Postfilialen verkauft.