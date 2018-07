Die lange Geschichte vom Daiquiri

Link zum Original-KURIER

Der Welt-Daiquiri-Tag war am 19. Juli.

Das Misch-Getränk aus Rum und Limettensaft

ist immer noch sehr beliebt.

Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway

hat auch gerne Daiquiri getrunken.

Er lebte vor über 50 Jahren.

Obwohl der Daiquiri bereits eine lange Geschichte

hinter sich hat, ist er bis heute ein beliebtes Alkohol-Getränk.

Die Geschichte vom Daiquiri: ein über 100 Jahre altes Getränk

Der Daiquiri wurde bereits

vor mehr als 100 Jahren in Kuba erfunden.

Seinen Namen hat der Daiquiri

von dem kubanischen Dorf Daiquiri.

Bauarbeiter hatten Rum mit Limettensaft und Zucker gemischt.

Wahrscheinlich wurde schon damals Bacardi-Rum verwendet.

Die Marke „Bacardi“ ist nämlich

ungefähr zur gleichen Zeit wie der Daiquiri entstanden.

Seinen Höhepunkt hatte das Getränk

in den 1920er Jahren in den USA.

In dieser Zeit tranken die Menschen viel und gerne den Daiquiri.

In den klassischen Daiquiri gibt man Zucker.

Weil Ernest Hemingway Zuckerkrank war,

trank er diesen stattdessen mit Grapefruit- oder Kirsch-Likör.

Mit der Zeit wurden viele andere süß schmeckende

Misch-Getränke mit Rum erfunden.