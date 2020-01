Die Kinderstation im Krankenhaus Nord ist vorübergehend geschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Krankenhaus Nord ist die Kinderstation

vorübergehend geschlossen.

Das Krankenhaus Nord befindet sich im 21. Bezirk in Wien.

Die Sperre dauert vom 8. bis zum 19. Januar 2020.

Zu diesem Zeitpunkt werden Kinder

nicht im Krankenhaus Nord behandelt.

Die Eltern müssen mit ihren Kindern

in ein anderes Krankenhaus gehen.

Grund für die Sperre ist die Weihnachtszeit.

Viele Mitarbeiter haben nämlich in der Weihnachtszeit

im Krankenhaus Nord gearbeitet.

Deswegen dürfen sie sich von 8. bis

zum 19. Januar freinehmen.