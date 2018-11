„Die Gruft“: Ein Schlafplatz und warmes Essen für Obdachlose

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Gruft ist eine Einrichtung für Obdachlose

von der Wiener Caritas.

Die Einrichtung ist unter der

Barnabitenkirche, im 6. Wiener Bezirk.

Obdachlose sind Menschen,

die kein eigenes Zuhause haben.

Die Gruft bietet den obdachlosen Menschen

Wärme, Essen und Betreuung an.

Die Gruft ist für viele die erste Stelle

an die sie sich wenden, wenn sie

ihre Wohnung verloren haben.

Gegründet wurde die Gruft

im Jahr 1986, von Schülern.

Gemeinsam mit dem Pfarrer,

Peter Albert Gabriel, schmierten die Schüler

Brote für die Obdachlosen und

gaben ihnen heißen Tee.

Damals gab es nicht viel Platz

für die Obdachlosen.

32 Jahre später ist die Gruft die bekannteste

Not-Schlafstelle für Obdachlose, in Wien.

Letzten Winter übernachteten dort

22 400 Menschen.

Seit 2005 spenden Raiffeisen und der KURIER

gemeinsam für die Gruft.

Werner S. verbrachte 6 Monate in der Gruft

Werner S. hat 42 Jahre normal gelebt.

Er hat viel gearbeitet und auch viel Geld verdient.

Anfang 2018 traf er eine falsche Entscheidung

und in seinem Leben gab es einen Schicksals-Schlag.

Ein Schicksals-Schlag ist ein trauriges Ereignis,

dass das weitere Leben verändert.

Plötzlich schlief er mit 70 anderen Menschen

in der Not-Schlafstelle.

Werner S. hat insgesamt 6 Monate

in der Gruft verbracht.

Danach konnte er in eine betreute

Wohn-Einrichtung ziehen, wo er bis jetzt lebt.

Im Jänner 2019 wird er in seine eigene Wohnung ziehen.