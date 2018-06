Die Gorillas kommen wieder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt wieder über 1000 Berg-Gorillas.

Die Berg-Gorillas sind schon länger vom Aussterben bedroht.

Jetzt gibt es eine gute Nachricht:

Im Grenzgebiet zwischen Kongo, Ruanda

und Uganda ist die Zahl der Berg-Gorillas

in 8 Jahren von 480 auf 604 gestiegen.

Außerdem leben weitere 400 Berg-Gorillas

im Bwindi-Nationalpark in Uganda.

Das teilten die Naturschutzorganisation WWF

und der Virunga-Nationalpark im Kongo mit.

„Das sind fantastische Nachrichten

für diese so stark bedrohten Tiere und zeigt,

dass wir auch Arten am Abgrund noch retten können“,

freute sich eine WWF-Mitarbeiterin.

Die Berg-Gorillas sind immer noch

durch Krankheiten und den Klimawandel gefährdet.

Trotzdem sind die Nachrichten erfreulich.

Dieses Jahr sind im Virunga-Nationalpark im Kongo

bereits 8 Berg-Gorillababys zur Welt gekommen.

Der WWF und andere Organisationen

setzen sich für stark vom Aussterben bedrohte Tierarten

wie die Berg-Gorillas ein.