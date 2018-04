Die Frau vom ehemaligen Präsidenten George Bush ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Barbara Bush war die Ehefrau

des früheren Präsidenten George H.W. Bush,

und die Mutter von George W. Bush.

Auch er wurde später Präsident der USA.

Barbara Bush ist am 17. April mit 92 Jahren gestorben.

Ihr vollständiger Name lautete Barbara Pierce Bush.

Ihr Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident.

Sein Vater George H.W. Bush

war von 1989 bis 1993 Präsident der USA.



Barbara und George H.W. Bush

lernten sich im Alter von 16 Jahren kennen,

als sie beide noch in die Schule gegangen sind.

Im Jahr 1945 haben sie geheiratet.

Sie waren 73 Jahre verheiratet und hatten sechs Kinder.

In den Jahren von 1989 bis 1993 setzte sie sich

als First Lady vor allem für Leseprogramme ein

und gründete eine entsprechende Stiftung.

First Lady wird die Frau vom Präsidenten der USA genannt.

Ihr Tod sorgte für große Trauer unter Politikern,

bei Republikanern und auch bei Demokraten.

Barbara Bush hat nach einigen Krankenhaus-Aufenthalten entschieden,

"keine weitere medizinische Behandlung in Anspruch

zu nehmen", sagte der Sprecher von Bush.

Barbara Bush war die älteste ehemalige First Lady der USA.

Präsident Donald Trump würdigte Bush nach der Nachricht

von ihrem Tod als "Fürsprecherin der amerikanischen Familie".

"Sie wird lange für ihre Hingabe für das Land

und die Familie in Erinnerung bleiben", erklärte Trump.

Vor ihrem Tod sagte Barbara Bush,

dass Donald Trump nicht als Präsident geeignet ist.

Sie sagte auch, dass sie nicht versteht,

wieso er von so vielen Menschen

in den USA gewählt wurde.

Barbara Bush wurde als Frau beschrieben,

die witzig, mitfühlend und entschlossen war.

Auch Barack Obama, der ehemalige Präsident von den USA,

und seine Familie lobten die Erfolge von Barbara Bush.