Der Gründer von der Band Drahdiwaberl ist tot

Stefan Weber ist am 7. Juni im Alter von 71 Jahren

an der Krankheit Parkinson gestorben.

Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems,

bei der vor allem die Beweglichkeit gestört ist.

Ende der Sechzigerjahre hat Stefan Weber

die Band Drahdiwaberl gegründet.

Ein Journalist hat in einem Interview gesagt,

dass er nicht mehr genau sagen kann,

was die Band auf der Bühne wirklich gemacht hat

und was er sich nur vorstellt hat.

Denn die Auftritte waren sehr verrückt.

Er sagte auch, dass die Band-Mitglieder wollten,

dass sie gut singen und über Themen singen,

über die nicht gerne angesprochen wird,

zum Beispiel Gewalt.

Die Band spielte eine Mischung von:

Punk, New Wave und Heavy Metal.

Stefan Weber wurde in Wien geboren.

Er war außer Musiker

noch Schauspieler und Lehrer.

Die Menschen, die die Musik von der Band nicht kannten,

haben die Band-Mitglieder für Nazis gehalten.

Sie waren aber keine.

Manche haben sich auch vor den Musikern gefürchtet.

Viele Jahre lang war die Band

für ihre Konzerte sehr bekannt.

Ihre erste Schalplatte erschien im Jahr 1981.