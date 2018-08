Der Franzose Benoit Lecomte schwimmt weiter durchs Meer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Franzose Benoit Lecomte wollte den Pazifik

in 6 bis 8 Monaten durchschwimmen.

Er will damit einen Weltrekord aufstellen.

Wegen einem Unwetter musste er das Schwimmen

für einige Wochen unterbrechen.

Aber er war seit dem Abbruch fest entschlossen,

den Pazifik fertig zu durchschwimmen.

Am 3. August startete er genau an dem Platz,

an dem er wegen dem Unwetter aufhören musste.

Er ist an seinem ersten Schwimmtag nach der Pause,

8 Stunden und 20 Minuten geschwommen.

Er will auch die restlichen 7 030 Kilometer schaffen.

Das will er so weiter machen und hofft sehr,

dass ihm der Weltrekord ohne weitere Unterbrechung gelingt.

Die Freunde und Familie von Benoit Lecomtes

verfolgen seinen Start auf seinem Blog.

Benoit Lecomtes Blog

Benoit Lecomte schrieb in seinem Blog,

dass das Wasser sehr ruhig war,

als er wieder begonnen hat zu schwimmen.

Er schrieb, dass kein Wind wehte

und das Meer keine Wellen geschlagen hat.

Am Ende schrieb er, dass das Meer fast 28 Grad hatte.

Ein Blog ist wie ein Internet Tagebuch, das für alle zugänglich ist.

Link zu seinem Blog:

http://benlecomte.com/day-79-the-return-of-the-swim/