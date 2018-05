Computer können schädlich für Kinder sein

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Deutschland, an der Universität Leipzig,

wurde eine Untersuchung durchgeführt.

Dabei wurde untersucht, wie sich Computer

und elektronische Medien auf Kinder auswirken.

Elektronische Medien sind

das Radio, das Fernsehen und das Internet.

Die Forscher haben entdeckt, dass Kinder,

die Probleme mit Kindern im selben Alter haben,

ein Jahr später öfter elektronische Medien benutzt haben.

Kindergarten-Kinder, die oft ein Handy oder den

Computer verwenden, um ins Internet zu gehen,

zeigen öfter Verhaltens-Auffälligkeiten.

Sie sind öfter hyperaktiv und unaufmerksamer

als Kinder, die nicht so viel Zeit mit diesen

elektronischen Medien verbringen.

Hyper-Aktivität ist eine Verhaltens-Störung,

bei der die Konzentration und die Aufmerksamkeit gestört sind.

Betroffene haben oft ein starkes Bedürfnis nach Bewegung

und handeln, ohne davor nachzudenken.

Kinder, die nicht so viel im Internet sind,

haben auch nicht so viele Probleme mit ihren Gefühlen

gegenüber anderen Menschen.

Für die Untersuchung wurden 527 Kinder zwischen

2 und 6 Jahren untersucht.

Die Forscher sagen, dass Kinder, die zu lange

im Internet sind, gefährdeter sind,

Verhaltens-Auffälligkeiten zu bekommen.

Und wenn sie Verhaltens-Auffälligkeiten haben,

dann kann es passieren, dass sie dadurch wieder

mehr Zeit im Internet verbringen.

Die Forscher raten dazu, darauf zu achten

wie lange Kinder im Internet sind und darauf zu achten,

frühe Anzeichen von Verhaltens-Auffälligkeiten zu erkennen.

Die Untersuchung ermöglicht es, jedes Kind

und seine eigene persönliche Entwicklung

über längere Zeit zu beobachten.

Die Untersuchungs-Teilnehmer kommen nämlich

einmal im Jahr zur Untersuchung.