Bundeskanzler Kurz will Spannungen während EU-Rats-Vorsitz beseitigen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz

hat am 30. Juni den Rats-Vorsitz der Europäischen Union übernommen.

Die Europäische Union, auch EU genannt, ist ein Zusammenschluss

von 28 Ländern in Europa.

Im EU-Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs.

Der Vorsitz vom EU-Rat wechselt alle 6 Monate zwischen

den Mitgliedsländern.

Jetzt hat Österreich den EU-Vorsitz bis Dezember.

Gefeiert wurde die Übernahme vom EU-Rats-Vorsitz

von Bulgarien auf der Planai.

Die Planai ist ein Berg, wo im Winter Ski-Rennen gefahren werden.

Bei dieser Feier war der EU-Politiker Donald Tusk dabei.

Es waren auch zum Beispiel der österreichische Bildungsminister

Heinz Faßmann und die österreichische Wirtschaftsministerin

Margarethe Schramböck dabei.

Laut den Veranstaltern nutzten ungefähr 5000 Menschen die

kostenlose Fahrt mit der Gondel.

Der Schwerpunkt der österreichischen Rats-Präsidentschaft

soll das Thema Sicherheit sein.

Es gab auch Proteste gegen die Rats-Präsidentschaft.

Dabei wurde ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift

„Gegen ein Europa, das tötet“.

Mit diesem Schild wird gegen die aktuelle

Flüchtlings-Politik protestiert.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Über die Flüchtlings-Politik streiten die Mitglieder der EU.

Bundeskanzler Kurz sagte,

er möchte die Spannungen wieder abbauen.

Österreich möchte ein „Brückenbauer“ sein.

Das heißt, Kurz möchte, dass Österreich zwischen

den verschiedenen Ländern vermittelt und dazu beiträgt,

dass Vereinbarungen geschlossen werden,

wenn die Länder sich nicht einig sind.

Es gibt während der österreichischen Rats-Präsidentschaft

auch verschiedene Treffen der einzelnen Minister aus der EU.

Am 12. und 13. Juli treffen sich zum Beispiel die

Innenminister und die Justizminister der EU in

der Tiroler Hauptstadt Innsbruck.

Am 30. und 31. August treffen sich die

Außenminister der EU in Wien.