Bulgarien lehrt Berufe nach österreichischem Vorbild

In Österreich gibt es schon lange

das „duale Ausbildungs-System“.

Das bedeutet, man lernt den Beruf in der Theorie

und auch in der Praxis.

In der Theorie werden Probleme gedanklich gelöst.

In der Praxis werden die Dinge handwerklich erledigt.

In Bulgarien will man jetzt dasselbe

Ausbildungs-System verwenden, wie in Österreich.

Beobachter sind sich sicher, dass dieses

Ausbildungs-System umgesetzt wird.

Dieser Meinung ist auch Frau Ulrike Straka.

Sie ist für die österreichische Wirtschaft in Sofia zuständig.

Sofia ist die Hauptstadt von Bulgarien.

2014 haben das „WIFI“ gemeinsam mit

5 österreichischen Unternehmen

Lehrlings-Ausbildungen in Bulgarien begonnen.

Das „WIFI“ ist das „Wirtschafts-Förderungs-Institut“.

Straka erzählt, dass einige auch schon die

Lehr-Abschluss-Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben.

Es werden zurzeit 400 Lehrlinge in Bulgarien

in 7 verschiedenen Berufen ausgebildet.

Bisher werden die Berufe Mechatronik, Elektrotechnik,

Logistik und Einzelhandel angeboten.

Einige der Ausbildner sind zum Beispiel die Firmen

„Palfinger“, „Gebrüder Weiß“,

„Lagermax“, „EVN“ und Billa.

In vielen südost-europäischen Ländern wurde

die praktische Ausbildung für die

theoretische Ausbildung aufgegeben.

Inzwischen werden in den südost-europäischen

Ländern Fachkräfte gebraucht.

Denn viele Leute sind für bessere Job-Chancen

in andere Länder gereist.

Deswegen bieten die betroffenen Länder

Kroatien, Serbien, Malta und Moldawien

mit österreichischer Unterstützung

wieder mehr Ausbildungen an.

Die österreichischen Firmen, die in Bulgarien bereits

eine Filiale haben, bauen weitere Filialen in Bulgarien auf.

Bulgarien gibt jetzt Geld für die Reparatur

von Straßen, Schienen und auch für

eine bessere Wasserversorgung aus.

Österreich investiert nach den Niederlanden

am meisten Geld in Bulgarien.

Investieren bedeutet, dass man etwas von sich gibt,

um eine Idee, ein Land oder eine Person zu unterstützen.

Man kann Geld, Zeit oder zum Beispiel Mühe

in etwas oder jemanden investieren.

Die österreichischen Firmen „Baumit“, „Kronospan“

und „Mondi“ bauen alle eine neue Fabrik

für ihre Firma in Bulgarien.

Die Firma Siemens liefert U-Bahn-Züge

und die nötige Technik für die neue U-Bahn in Sofia.