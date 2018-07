Britisches Ehepaar wurde vergiftet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. Juli wurden eine 44-jährige Britin

und ihr 45-jähriger Partner

bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden.

Im Krankenhaus konnte festgestellt werden,

dass die 2 dem Nervengift „ Nowitschok“ ausgesetzt waren.

Die 44-jährige Britin ist noch im Krankenhaus

an den Folgen der Vergiftung gestorben.

Ihr Partner befindet sich zurzeit auch noch in Lebensgefahr

und muss vorerst im Krankenhaus bleiben.

Bis jetzt wurden keine Beweise gefunden, dass die 2 Opfer

speziell für den Nervengift-Angriff ausgesucht wurden.

Die britische Polizei untersucht gerade,

ob der Vorfall etwas mit dem Angriff auf die Familie Skripal zu tun hat.

Es wurde vor einiger Zeit versucht, den ehemaligen Doppel-Agenten

Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem Gift zu ermorden.

Doppel-Agent nennt man einen Mitarbeiter von Geheim-Diensten,

der für 2 verschiedene Länder arbeitet, die sich bekriegen.

Sergej und Julia wurden im März 2018

bewusstlos in der Nähe der Stadt Salisbury gefunden.

Der aktuelle Vorfall fand auch in der Nähe von Salisbury statt.