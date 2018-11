Birgit Hebein wurde zur neuen Chefin der „Grünen“ in Wien gewählt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Birgit Hebein wird die neue Chefin der „Grünen“ in Wien.

Die bisherige Chefin Maria Vassilakou hat sich dazu entschieden,

nicht mehr als Kandidatin für die Grünen

bei der nächsten Wahl in Wien anzutreten.

Vassilakou sagte, dass sie spätestens im Juni 2019

zurücktreten wird.

Am 26. November wurde die Wiener Gemeinde-Rätin

Birgit Hebein zur neuen Chefin der Grünen in Wien gewählt.

Hebein war bisher Sprecherin im Wiener Gemeinderat

für soziale Themen und Sicherheit.

Eine Gemeinde-Rätin vertritt die Interessen der Menschen

einer Gemeinde.

Hebein ist auch die neue Kandidatin der Wiener Grünen

für die Wahl in Wien im Jahr 2020.

Birgit Hebein wird Maria Vassilakou

auch als Vize-Bürgermeisterin ersetzen.

Es ist aber noch unklar, wann Hebein

neue Wiener Vize-Bürgermeisterin wird.