Bestimmte Firmen stellen mehr Frauen ein

Eine Untersuchung zeigt, dass Firmen,

die in verschiedenen Ländern arbeiten,

viele Frauen einstellen.

Firmen, die nur in einem Land arbeiten,

stellen weniger Frauen ein.

Für die Untersuchung haben Forscher mehr

als 30 000 Firmen in verschiedenen Ländern untersucht.

Die Untersuchung fand zwischen

den Jahren 2006 und 2014 statt.

Laut der Untersuchung gibt es in Firmen,

die in verschiedenen Ländern arbeiten,

mehr weibliche Mitarbeiter.

Der Grund dafür ist,

dass diese Firmen oft in Ländern arbeiten,

wo Frauen und Männer gleich behandelt werden.

Die Firmen wollen zeigen,

dass sie Frauen und Männer auch gleich behandeln.

Vor allem in den Ländern Schweiz, Schweden

und Dänemark werden Frauen und Männer gleich behandelt.

In vielen Ländern von Afrika ist das nicht so.