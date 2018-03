Heinz Wagner vom Kinder-KURIER und ich

waren am Dienstag 27. März 2018

bei einer Probe für das Stück „ Pal mein Bruder“

bei der Tanz-Gruppe „ICH BIN O.K.“.

Das Stück ist nicht erfunden, Pal und seine

Schwester Jasmeet

haben die Geschichte die getanzt wird,

wirklich erlebt.

Die Lebensgeschichte

Die Familie Chopra kommt ursprünglich aus Indien.

Das erste Kind von der Familie ist Jasmeet.

Sie wollte eine berühmte Tänzerin werden.

Als ihr Bruder Pal geboren wurde,

kam eine schlimme Zeit auf die Familie zu.

Pal wurde mit Down Syndrom geboren.

Jasmeet liebt ihren Bruder sehr,

und kümmert sich sehr um ihn.

Außerdem gehören sie einer religiösen

Minderheit an.

Deswegen und weil der Bruder eine

Behinderung hat, wurde die Familie angefeindet.

Die Familie musste flüchten:

Jasmeet heiratete nach Afghanistan,

von wo sie mit ihrem Mann und den beiden

Kindern nach Österreich flüchten konnte.



Pal kam von Indien hierher.

Hier begannen sie zuerst ein glückliches Leben,

Pal konnte in verschiedenen Stücken tanzen.

Aber jetzt zittert die Familie, weil österreichische Ämter

Pal bei seinem Antrag auf Asyl Schwierigkeiten machen.