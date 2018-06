Beachvolleyball-Spieler spielten am Riesenrad

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 6. Juni spielten sich Beachvolleyballer, auf

den Gondeln vom Wiener Riesenrad, Bälle zu.

Beachvolleyball ist eine Form von Volleyball,

die auf Sand gespielt wird.

Die 2 Beachvolleyball-Spieler heißen

Clemens Doppler und Alexander Horst.

Clemens Doppler und Alexander Horst

gaben sich mit ihren Gegnern aus Norwegen

das wohl aufregendste Beachvolleyball-Spiel ihres Lebens.

Clemens Doppler sagte, dass das bestimmt

zu den Top 3-Erlebnissen in seinem Leben zählt.

In den 7 Jahren, in denen er mit Alexander

Horst zusammengespielt hat,

war er noch nie so stolz auf seinen Partner.

Alexander Horst hat nämlich Höhnangst,

aber er hat sie erstaunlich gut wegstecken können.