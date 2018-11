Australien: Ochse darf wegen seiner Größe weiterleben

Link zum Original-KURIER-Artikel



„Knickers“ ist ein Ochse aus Australien.

Er ist 1,94 Meter hoch und wiegt 1,4 Tonnen.

Knickers gehört dem Bauer Geoff Pearson.

Der Bauer wollte Knickers

eigentlich schon verkaufen.

Doch keiner wollte den Ochsen kaufen,

denn das Tier würde mit seiner Größe

in keinen Schlachthof mehr passen.

Der Bauer hat Knickers gekauft,

als der Ochse noch ein Jung-Tier war.

Die anderen Ochsen in seinem Alter,

kamen bereits zum Schlachter.

Warum Knickers so eine

Größe erreicht hat, weiß der Bauer nicht.

Dieses Geheimnis rettet

Knickers aber das Leben.

Weil er zu groß für den Schlachthof ist,

wird er nun sein Leben auf den Wiesen

in Australien verbringen und wird nicht getötet.

Die Geschichte von dem Ochsen

verbreitete sich schnell im Internet.

Der Bauer wurde wegen dem Ochsen

oft angerufen und war darüber überrascht.

Sogar Promis interessierten sich für Knickers.

Doch der Ochse ist nicht der größte von seiner Art.

In Italien gibt es einen noch größeren Ochsen.

Er heißt Bellino und ist 2,02 Meter hoch.