ATP-Turnier in London: Dominic Thiem gewann gegen Novak Djokovic

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem

gewann am 12. November gegen Novak Djokovic.

Thiem ist zurzeit auf Platz 5 der Tennis-Weltrangliste

und Djokovic auf Platz 2.

Thiem gewann gegen Djokovic mit 6:7, 6:3, 7:6.

Es ist das 2. Mal, dass Dominic Thiem gegen

Novak Djokovic gewann.

Somit ist Dominic Thiem jetzt im Halbfinale

vom ATP-Turnier in London.

ATP ist eine englische Abkürzung.

Auf Deutsch bedeutet die Abkürzung

„Vereinigung der männlichen Tennis-Profi-Spieler“.

Die ATP veranstaltet Tennis-Turniere.

Außerdem führt die ATP die Welt-Rangliste

der besten Spieler.

Das Halbfinale vom ATP-Turnier findet am

16. November statt.