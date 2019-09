Angehörige von NS-Opfern bekommen einfacher die Staatsbürgerschaft

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 19. September wurde eine wichtige Veränderung

für Angehörige von Opfern

vom National-Sozialismus beschlossen.

Der National-Sozialismus wird mit NS abgezürzt.

Der National-Sozialismus war

ein politisches System in Deutschland und in Österreich.

Dieses politische System gab es

vom Jahr 1933 bis zum Jahr 1945.



In dieser Zeit herrschte Adolf Hitler

als Diktator über Teile von Europa.

Ein Diktator regiert und bestimmt

in seinem Land alles alleine.

Die Bevölkerung oder andere politische Parteien

dürfen nicht mitbestimmen.

Bis zum Jahr 1945 wurden im National-Sozialismus

verschiedene Menschen verfolgt,

zum Arbeiten gezwungen und sogar getötet.

Betroffen waren zum Beispiel Juden, Kriegsgefangene

oder Menschen mit Behinderung.

Bis zum Jahr 1955 flohen deswegen viele Menschen

vor dem National-Sozialismus in andere Länder.

Sie konnten nicht nach Österreich zurückkommen,

weil man sie dort verfolgt hätte.



Angehörige dieser Opfer bekommen in Zukunft leichter

die österreichische Staatsbürgerschaft.

Auch die FPÖ ist mit dieser neuen Regelung einverstanden.

Wenn man aber eine schwere Straftat begangen hat

oder das politische System in Österreich nicht akzeptiert,

bekommt man die Staatsbürgerschaft nicht.