Amerikanische Universität hat Selbstversorger-Haus gebaut

Die amerikanische Universität Yale

hat ein Haus gebaut, mit dem sich

Menschen selbst versorgen können.

Dieses Haus soll dafür sorgen,

dass man sich selbst mit Nahrung,

Strom und Wasser versorgen kann.

Trinkwasser wird aus Regenwasser gemacht.

Strom kann durch Solaranlagen am Dach

gewonnen werden.

Solaranlagen machen aus dem Sonnenlicht Strom.

Obst und Gemüse wächst außen an dem Haus.

Das Ziel ist, für 4 Bewohner pro Tag je 20 Liter Wasser,

genügend Strom, Obst und Gemüse herzustellen.

Mit diesem Projekt soll ermöglicht werden,

dass Menschen bald Häuser haben,

mit denen sie ein umweltfreundliches Leben

führen können.

Das Selbstversorger-Haus steht in der amerikanischen Stadt New York.

Mit diesem Haus wird getestet, ob die Idee funktioniert.

Es dauert ungefähr 4 Wochen,

die Einzelteile für so ein Haus zu bauen.

Das Haus kann in 2 Tagen aus den Einzelteilen

zusammengebaut werden.

Der Nachteil von dem Haus ist jedoch,

dass es nur 22 Quadratmeter Wohnraum bietet.

Das Haus besteht aus Holz

und anderen erneuerbaren Materialien.

Erneuerbar nennt man Materialien, die nachwachsen

und die man wiederverwenden kann.

Normale Häuser benötigen viel Energie,

das ist schlecht für die Umwelt.

Das Selbstversorger-Haus schont die Umwelt

und ist eine kluge Lösung

für den Wohnraum der Zukunft.