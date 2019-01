Am Kopf zusammengewachsene Zwillinge sollen getrennt werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Zwillinge Rabeya und Rukaiya sind

am Kopf zusammengewachsen.

Die Mädchen sind 2-Jahre alt und

kommen aus Bangladesch.

Bangladesch ist ein Nachbarland

von Indien, in Süd-Asien.

Die Mädchen sollen nun

voneinander getrennt werden.

Wenn Zwillinge bei der Geburt

zusammengewachsen sind,

spricht man von siamesischen Zwillingen.

Siamesische Zwillinge müssen sich meistens

lebensnotwendige Organe teilen.

Dazu gehören zum Beispiel

der Darm oder der Magen.

Dadurch ist es sehr riskant,

sie durch eine Operation zu trennen.

Siamesische Zwillinge,

die am Kopf zusammengewachsen sind,

überleben die Geburt meistens nur sehr selten.

Rabeya und Rukaiya haben aber überlebt.

Sie können sogar gehen und sprechen.

Die Operation für die Mädchen

findet in Ungarn statt.

Ungarn ist ein Nachbarland von Österreich.

Rabeya und Rukaiya müssen nach der

Operation etwa 3 Monate in Ungarn bleiben.

20 Ärzte werden an der Operation mitarbeiten.

Die Chance dass die Zwillinge

den Eingriff überleben, ist aber sehr gering.

Da ihre Köpfe zusammengewachsen sind,

sind auch ihre Blutgefäße miteinander verbunden.

Die Mädchen sollen deswegen getrennt werden,

weil sie ständig gebeugt gehen müssen.

Außerdem können sie kaum aufrecht sitzen.

Siamesische Zwillinge kommen

ungefähr einmal unter

200 000 Lebend-Geburten vor.

Aber auch wenn sie die Geburt überleben, ist ihre

Gesundheit oft sehr schlecht.

Fast die Hälfte von allen

siamesischen Zwillingen wird tot geboren.

Ein weiterer Teil stirbt nach der Geburt.

Grund dafür ist meistens das Versagen

der Organe oder andere körperliche Probleme.

Etwa jedes 4. Zwillings-Paar überlebt.

Ein Teil davon kann erfolgreich getrennt werden.

Die Erfolge beim Trennen

von siamesischen Zwillingen sind unterschiedlich.

Es kommt immer darauf an,

wie die Zwillinge zusammengewachsen sind.

Die Regierung von Bangladesch

bezahlt die Operation für die 2 Mädchen.

Der Gesundheits- und Familienminister

Mohammad Nasim, schenkte der Familie

und den Ärzten Flugtickets nach Ungarn.

Es gibt bereits sehr gute Techniken

für eine erfolgreiche Trennung.

Trotzdem ist so eine Operation immer riskant

und fordert unterschiedliche Spezialisten.