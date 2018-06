Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM in Russland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 14. Juni beginnt in der russischen Hauptstadt Moskau

die Fußball-Weltmeisterschaft.

Eine Fußball-Weltmeisterschaft findet alle 4 Jahre

in einem anderen Land statt.

32 Fußball-Nationalmannschaften sind bei dieser

Weltmeisterschaft dabei.

Die Weltmeisterschaft wird mit dem Spiel zwischen Russland

und Saudi-Arabien eröffnet.

Das Spiel beginnt um 17:00 Uhr und findet

im Luschniki-Stadion in Moskau statt.

Es werden ab 14. Juni 64 Spiele in 12 Fußball-Stadien in

ganz Russland stattfinden.

Die Weltmeisterschaft dauert bis 15. Juli.

Österreich ist bei dieser Weltmeisterschaft in Russland nicht dabei.