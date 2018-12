Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf ist möglich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Meinungen von ÖVP und Grünen zum Alkoholverbot

in Wien sind sehr unterschiedlich.

Karl Mahrer von der ÖVP ist dafür, Alkohol rund um den

Bahnhof Floridsdorf zu verbieten.

Die Grünen Wien wollen die Probleme mit mehr

sozialer Arbeit lösen.

Am Mittwochabend haben sich die SPÖ, die ÖVP und

die FPÖ auf ein Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf geeinigt.

Es steht aber noch nicht fest, ob das Alkoholverbot wirklich

umgesetzt wird.

Vielen Menschen ist es sehr unangenehm, an betrunkenen

Leuten vorbei zu gehen.

Manche haben sogar Angst vor ihnen und finden deswegen,

dass ein Alkoholverbot das Richtige wäre.

Es gibt viele Menschen in Wien, die schwer

alkoholkrank sind.

Menschen, die ein Sucht-Problem haben, können

solche Verbote nicht helfen.

Sie werden dadurch von Bahnhöfen an andere Orte

vertrieben, meint die Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein.

Deswegen will Hebein solchen Menschen durch soziale

Einrichtungen helfen.

Die ÖVP ist der Meinung, dass man auch dort,

wo es bereits solche Einrichtungen gibt, mehr

Polizisten einsetzen muss.

Die ÖVP meint, dass sich viele Wiener nicht sicher

auf der Straße fühlen.