Ab Jänner 2020: Erster Haustier-Notruf im Burgenland

Ab 1. Jänner 2020 gibt es einen Haustier-Notruf

im Burgenland.

Das wurde am 2. Oktober von der zuständigen Politikerin

Astrid Eisenkopf bekannt gegeben.

Tierbesitzer können über die Nummer 141

telefonisch einen Notruf abgeben.

Sie werden dann mit einem Tierarzt verbunden.

Das Burgenland wird für den Haustier-Notruf in

5 Bezirke unterteilt.

In jedem der Bezirke wird ein Tierarzt in der Nacht

verfügbar sein.

Im Burgenland gibt es derzeit 80 Tierärzte.