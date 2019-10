Ab 31.Oktober gilt das Rauchverbot in Lokalen

Link zum Original-KURIER Artikel



Für alle die gerne in Lokalen Rauchen,

gibt es eine schlechte Nachricht.

Ab 31. Oktober ist das nämlich verboten.

Ab dann gilt das Rauchverbot in allen Lokalen.

Am 31. Oktober wird auch Halloween gefeiert.

Deshalb werden besonders viele Menschen

am Abend in Lokalen sein.

Ab 00:00 Uhr, wenn das Rauchverbot gilt,

müssen alle zum Rauchen aus den Lokalen rausgehen.

Das könnte dazu führen, dass sich Menschen,

die in der Nähe wohnen, über Lärm beschweren.

Deshalb möchte die Partei NEOS,

dass eine Lärm-Hotline eingerichtet wird.

Damit ist eine Telefonnummer gemeint,

bei der man anrufen und starken Lärm melden kann.