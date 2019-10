Ab 1. Jänner 2020 werden Parkscheine in Wien teurer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab dem 1. Jänner 2020 werden in Wien

die Parkscheine teurer.

In Zukunft kosten Parkscheine für 30 Minuten 1,10 Euro

statt wie bisher 1,05 Euro.

Für 60 Minuten Parken müssen Autofahrer in Zukunft

2,20 Euro bezahlen statt dem bisherigen Preis 2,10 Euro.

Autofahrer müssen nächstes Jahr für 90 Minuten Parken

3,30 Euro bezahlen statt dem bisherigen Preis 3,15 Euro.

Parkscheine für 120 Minuten kosten in Zukunft 4,40 Euro

statt dem bisherigem Preis 4,20 Euro.

Parkscheine für 15 Minuten sind auch ab

1. Jänner 2020 kostenlos.

Die alten Parkscheine können noch bis Ende Juni 2020

verwendet werden, dann sind sie ungültig.

Auch die Autobahn-Vignette wird in ganz Österreich

ab dem Jahr 2020 teurer.

Autofahrer müssen dann für eine Jahres-Vignette 91,10 Euro

bezahlen.

Motorrad-Fahrer müssen für eine Jahres-Vignette ab nächstem

Jahr 36,20 Euro bezahlen.