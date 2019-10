9 Gerüchte über die Verkühlung

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es gibt viele Gerüchte darüber,

wie man sich mit einer Verkühlung

ansteckt und was dagegen hilft.

Ein Experte hat sich einige Gerüchte angesehen.

Er erklärt was stimmt und was nicht.

Nie mit nassen Haaren rausgehen



Von nassen Haaren allein

wird man nicht krank.

Der Körper kühlt aber schneller aus,

wenn die Haare noch nass sind.

Das schwächt das Abwehrsystem vom Körper.

Das Abwehrsystem schützt den Menschen

vor Krankheiten.

Wenn das Abwehrsystem schwach ist, können

Viren eher in den Körper kommen

und den Menschen krank machen.

Kälte macht uns krank



Kälte allein macht nicht krank.

Im Herbst und im Winter ist die trockene Heizungs-

Luft schlecht für unsere Nasen-Schleimhaut.

Die Nasen-Schleimhaut produziert bestimmte

Stoffe, mit denen Krankheiten

abgewehrt werden können.

Über eine schwache Nasen-Schleimhaut

können Viren besser in den Körper kommen

und so eine Verkühlung auslösen.

Wer sich gesund ernährt und regelmäßig

Sport macht, kann so das sein

Abwehrsystem unterstützen.

Antibiotika helfen gegen eine Verkühlung



Antibiotika sind Medikamente,

die gegen Bakterien helfen.

Verkühlungen werden aber

durch Viren ausgelöst.

Deshalb helfen Antibiotika nicht

gegen eine Verkühlung .

Heißes Wasser mit Zitrone hilft gegen eine Verkühlung



Dass die Zitrone heilend wirkt,

ist nicht bewiesen.

Warme Getränke sind aber nicht verkehrt.

Thymian hilft zum Beispiel gegen eine Verkühlung .

Thymian ist eine Pflanze, die als Gewürz

und als Heilpflanze verwendet wird.

Die Verkühlung ausschwitzen



In die Sauna oder in das Fitness-Studio

sollte man nicht gehen, wenn man erkältet ist.

Das belastet nämlich den Kreislauf vom Menschen.

Wenn der Kreislauf belastet wird,

kann das viele Beschwerden auslösen.

Dadurch kann man sogar das Bewusstsein verlieren.

Schnäuzen ist schlecht



Das stimmt nicht.

Den Schleim hochziehen ist schlecht,

weil sich der Schleim in den

Nasen-Nebenhöhlen sammelt.

Das kann eine Entzündung verursachen.

Man sollte sich also auf jeden Fall schnäuzen.

Impfen schützt vor Verkühlungen



Die Grippe-Impfung schützt nur vor der

echten Grippe, nicht vor Verkühlungen .

Beim Niesen die Hand vorhalten hilft



In die Handfläche zu niesen, ist nicht sinnvoll.

Beim Händeschütteln können so die Viren

weitergegeben werden.

Es ist besser, in den Ellenbogen zu niesen.

Man sollte sich auch regelmäßig

die Hände waschen.

Bettruhe ist unnötig, wenn man erkältet ist



Im Bett erholt man sich am besten.

Ungefähr 3 Tage Krankenstand sollte man sich

nehmen, bis die Verkühlung leichter ist.