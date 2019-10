7 Fehler, die man als Berufs-Anfänger vermeiden sollte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es ist normal, dass Menschen Fehler passieren.

Auch in der Arbeit können Fehler passieren.

Selbst wenn sie für Stress und Ärger sorgen,

sind sie aber kein Weltuntergang.

Im folgenden Artikel geht es um 7 Fehler,

die vor allem Berufs-Anfängern

bei der Arbeit leicht passieren können.

Es wird auch erklärt, wie man

diese Fehler vermeiden kann.

Fehler 1: Zu spät kommen

Man sollte immer rechtzeitig zur Arbeit erscheinen.

Kommt man öfter zu spät, kann man den Job verlieren.

Fehler 2: Namen vergessen

Es kann passieren, dass man die Namen

von Arbeitskollegen vergisst.

Man kann sich aber einen Zettel schreiben,

wo die Namen von den wichtigsten Kollegen drauf sind.

Fehler 3: Keine Fragen stellen

Es ist wichtig, in der Arbeit Fragen zu stellen,

damit man lernt, seine Arbeit gut zu machen.

Man sollte seine Fragen aber zum richtigen

Zeitpunkt stellen, um seine Kollegen nicht zu stören.

Man kann sich auch mit den Kollegen ausmachen,

wann die beste Zeit für Fragen ist.

Fehler 4: Nicht mitmachen

Man sollte immer zu Firmenfeiern gehen,

auch wenn man keine Lust darauf hat.

Nicht hin zu gehen, macht einen schlechten Eindruck.

Fehler 5: Handyspiele

Bei Arbeitstreffen sollte man das Handy

nie für private Zwecke benutzen.

Das wirkt nämlich unhöflich und

als würde man die Arbeit nicht ernst nehmen.

Fehler 6: Private E-Mails

Man sollte über den Firmen-Computer

nie private E-Mails verschicken.

Fehler 7: Unpassende Kleidung tragen

In vielen Firmen gibt es Bekleidungs-Vorschriften.

Wenn man sich nicht daran hält, kann man schnell

zum Außenseiter werden.

Man sollte nicht einfach das anziehen, was man will.