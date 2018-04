5 vor 12 eine andere Art von Western

Mein Kollege Lorenz, Heinz Wagner vom Kinder-

KURIER und ich haben uns diesen Film in der

„Social City“, einem Ort für Veranstaltungen,

im 20. Bezirk von Wien angeschaut.

Was sind Cowboys?

Am Anfang vom Film gibt es Schritte in denen erklärt wird,

wie Cowboys leben, von wo sie kommen, und was sie den

ganzen Tag machen.



Der Film spielt in der Umgebung von den Städten

Stainz (das im Film zu Silver Town/Silberstadt wird),

German Country Mountain (das ist Englisch

und übersetzt heißt es Deutsch Deutschlandsberg),

Vienna New Town (Wiener Neustadt) und Lucky Town -

das ist eine Western-Kulissenstadt bei Großpetersdorf

(Burgenland).



Bei den Cowboys dürfen nur die Männer zum Beispiel

bei dem Bau von Eisenbahnschienen mitarbeiten.

Wenn man die Schritte fertiggeschaut hat,

beginnt endlich der Film.

Am Anfang von dem Film sieht man Silver Town

in der 3 Cowboys den Bahnkarten-Verkäufer einsperren.

Dann warten die 3 auf die Eisenbahn, um die Leute,

die drinnen sind auszurauben.

Das gelingt ihnen und sie können fliehen.



Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil er nicht

so lang und langweilig ist, wie andere Westernfilme.

Mir hat auch sehr gefallen, dass die Geschichte auf

eine lustige Art erzählt wird.