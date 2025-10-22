Zwischen Tradition und Trend: Das Strickverhalten der Deutschen näher beleuchtet

Wollknäuel, Nadeln, leises Klackern – was früher nach Oma klingt, ist heute Ausdruck von Zeitgeist. Stricken erlebt in Deutschland ein verblüffendes Comeback: jung, kreativ, vernetzt und überraschend modern. Was bewegt Menschen dazu, in einer durchdigitalisierten Welt wieder mit der Hand zu arbeiten, Masche für Masche, Stunde für Stunde? Der folgende Beitrag beleuchtet, warum das Stricken heute Trend, Therapie, Teil der Kreativwirtschaft und vor allem Kulturgut in Bewegung ist.

Stricken zwischen Sinnsuche und Selbstausdruck

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt Stricken als praktische Notwendigkeit. Wer warme Kleidung brauchte, strickte sie selbst. Meistens Frauen, oft im familiären Kontext. Heute ist das ganz anders: Stricken ist ein freiwilliger Akt. Und mehr noch: es ist ein Statement. Immer mehr Menschen greifen zur Nadel, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. In der heutigen Schnelllebigkeit und digitaler Ablenkung ist das Stricken ein Ruhepol geworden. Es bietet einen spürbaren Gegenentwurf zur flüchtigen Welt der Smartphones, Algorithmen und Streamingdienste.

Dabei entsteht mehr als nur ein Kleidungsstück. Es entsteht ein Gefühl von Kontrolle, Kreativität und Handwerklichkeit. Das Stricken ist wieder ein kultureller Ausdruck und zwar einer, der sich in fast allen sozialen Schichten und Altersgruppen wiederfindet.

Wer strickt und was motiviert?

Eine DIY-Umfrage von 2025 beleuchtet das Strickverhalten der Deutschen und bestätigt: Das Hobby ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die digitale Aufbereitung und die starke Präsenz in sozialen Medien deuten auf eine wachsende Beliebtheit bei jüngeren Zielgruppen hin.

Stricken ist für diese Menschen mehr als nur ein Hobby. Es ist Teil ihres Lifestyles. Über 70 % gaben an, regelmäßig zu stricken. Für viele ist es ein fester Bestandteil ihrer Woche, ein Moment der Konzentration und des Abschaltens. Besonders hoch ist der Anteil derjenigen, die das Stricken als Möglichkeit sehen, Stress abzubauen, denn fast 90 % nannten dies als zentralen Beweggrund. Weitere wichtige Motive: der Wunsch nach kreativem Ausdruck, die Möglichkeit, personalisierte Geschenke zu fertigen, und das gute Gefühl, durch Handarbeit nachhaltiger zu leben.